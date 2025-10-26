Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.987854 24H Hoch $ 1.002 Allzeithoch $ 1.13 Niedrigster Preis $ 0.926229 Preisänderung (1H) +0.06% Preisänderung (1T) +1.06% Preisänderung (7T) -0.50%

Der Echtzeitpreis von Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) beträgt $0.998307. In den letzten 24 Stunden wurde AIDAUSDC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.987854 und einem Höchstpreis von $ 1.002 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AIDAUSDC liegt bei $ 1.13, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.926229.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AIDAUSDC im letzten Stunde um +0.06%, in den letzten 24 Stunden um +1.06% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.50% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 114.58M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 114.58M Umlaufangebot 114.77M Gesamtangebot 114,772,921.187424

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gaib AI Dollar Alpha USDC beträgt $ 114.58M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AIDAUSDC liegt bei 114.77M, das Gesamtangebot bei 114772921.187424. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 114.58M.