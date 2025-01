Was ist GAGARIN (GGR)

GAGARIN.WORLD is an ecosystem that provides crypto startups with a full range of services and products for a successful launch. Thanks to a high level of automation, GAGARIN lowers the entry threshold for investors, simplifies the process of finding partners and raising funds for projects. GAGARIN supports BNB chain, Ethereum, Polygon, TON, СSC, OKC, Bitgert, AVAX and others EVM-compatible blockchains. The GAGARIN utility token is called GGR. Placing GGR tokens in the GAGARIN launchpad pools allows the user to gain a level and the ability to receive distribution and participate in IDO.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

GAGARIN (GGR) Ressource Whitepaper Offizielle Website