G8DAY (G8D) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.004584$ 0.004584 $ 0.004584 Niedrigster Preis $ 0.00000742$ 0.00000742 $ 0.00000742 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von G8DAY (G8D) beträgt $0.00001157. In den letzten 24 Stunden wurde G8D zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von G8D liegt bei $ 0.004584, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000742.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich G8D im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

G8DAY (G8D) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Umlaufangebot 8.80B 8.80B 8.80B Gesamtangebot 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von G8DAY beträgt $ 101.82K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von G8D liegt bei 8.80B, das Gesamtangebot bei 8800000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 101.82K.