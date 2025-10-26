Fyni AI by Virtuals (FYNI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00107294 $ 0.00107294 $ 0.00107294 24H Tief $ 0.00130778 $ 0.00130778 $ 0.00130778 24H Hoch 24H Tief $ 0.00107294$ 0.00107294 $ 0.00107294 24H Hoch $ 0.00130778$ 0.00130778 $ 0.00130778 Allzeithoch $ 0.00465516$ 0.00465516 $ 0.00465516 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +2.20% Preisänderung (1T) -5.61% Preisänderung (7T) +41.45% Preisänderung (7T) +41.45%

Der Echtzeitpreis von Fyni AI by Virtuals (FYNI) beträgt $0.00110499. In den letzten 24 Stunden wurde FYNI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00107294 und einem Höchstpreis von $ 0.00130778 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FYNI liegt bei $ 0.00465516, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FYNI im letzten Stunde um +2.20%, in den letzten 24 Stunden um -5.61% und in den vergangenen 7 Tagen um +41.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fyni AI by Virtuals beträgt $ 1.10M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FYNI liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.10M.