Fyde Preis (FYDE)
+4.87%
+1.26%
+2.81%
+2.81%
Der Echtzeitpreis von Fyde (FYDE) beträgt $0.00601716. In den letzten 24 Stunden wurde FYDE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00565258 und einem Höchstpreis von $ 0.00621257 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FYDE liegt bei $ 0.301155, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00501375.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FYDE im letzten Stunde um +4.87%, in den letzten 24 Stunden um +1.26% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.81% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fyde beträgt $ 104.37K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FYDE liegt bei 17.33M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 602.21K.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Fyde zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Fyde zu USD bei $ -0.0006261992.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Fyde zu USD bei $ -0.0001765946.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Fyde zu USD bei $ -0.000462977293127823.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ 0
|+1.26%
|30 Tage
|$ -0.0006261992
|-10.40%
|60 Tage
|$ -0.0001765946
|-2.93%
|90 Tage
|$ -0.000462977293127823
|-7.14%
Fyde bridges AI x DeFi by bringing the Liquid Vault archetype to Ethereum. Fyde helps users consistently lock in gains, earn yield, and stay liquid. Liquid Vaults accept a variety of tokens which are automatically distributed across a diverse range of tokens and rising narratives. Gains from winners are locked in, and losses from losers are reduced. Through its AI models, Fyde helps protect against rugpulls and severe downside events, enabling users to grow crypto holdings faster with less volatility.
Fyde’s Liquid Vault allows users to deposit one of dozens of tokens and capture the market over time. Fyde’s Vault runs on crypto’s fastest simulation engine “RACE-RS”, which was designed and built internally by the Fyde team. Fyde is launching RACE-RS as an additional product to help projects conduct agent based simulations, stress tests, liquidity provisioning, and more.
|Zeit (UTC+8)
|Art
|Information
|10-25 15:47:08
|Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
|10-25 13:34:16
|Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
|10-25 06:10:28
|Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
|10-24 21:49:00
|Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
|10-23 22:32:48
|Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
|10-23 15:34:02
|Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind
