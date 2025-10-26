Fyde (FYDE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00565258 24H Hoch $ 0.00621257 Allzeithoch $ 0.301155 Niedrigster Preis $ 0.00501375 Preisänderung (1H) +4.87% Preisänderung (1T) +1.26% Preisänderung (7T) +2.81%

Der Echtzeitpreis von Fyde (FYDE) beträgt $0.00601716. In den letzten 24 Stunden wurde FYDE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00565258 und einem Höchstpreis von $ 0.00621257 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FYDE liegt bei $ 0.301155, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00501375.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FYDE im letzten Stunde um +4.87%, in den letzten 24 Stunden um +1.26% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.81% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Fyde (FYDE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 104.37K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 602.21K Umlaufangebot 17.33M Gesamtangebot 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fyde beträgt $ 104.37K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FYDE liegt bei 17.33M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 602.21K.