Der Echtzeitpreis von Fyde beträgt heute 0.00601716 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FYDE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FYDE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Fyde Preis (FYDE)

1 FYDE zu USD Echtzeitpreis:

$0.00601889
$0.00601889$0.00601889
+1.30%1D
Fyde (FYDE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:52:37 (UTC+8)

Fyde (FYDE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

+4.87%

+1.26%

+2.81%

+2.81%

Der Echtzeitpreis von Fyde (FYDE) beträgt $0.00601716. In den letzten 24 Stunden wurde FYDE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00565258 und einem Höchstpreis von $ 0.00621257 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FYDE liegt bei $ 0.301155, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00501375.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FYDE im letzten Stunde um +4.87%, in den letzten 24 Stunden um +1.26% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.81% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Fyde (FYDE) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fyde beträgt $ 104.37K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FYDE liegt bei 17.33M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 602.21K.

Fyde (FYDE)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Fyde zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Fyde zu USD bei $ -0.0006261992.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Fyde zu USD bei $ -0.0001765946.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Fyde zu USD bei $ -0.000462977293127823.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.26%
30 Tage$ -0.0006261992-10.40%
60 Tage$ -0.0001765946-2.93%
90 Tage$ -0.000462977293127823-7.14%

Was ist Fyde (FYDE)

Fyde bridges AI x DeFi by bringing the Liquid Vault archetype to Ethereum. Fyde helps users consistently lock in gains, earn yield, and stay liquid. Liquid Vaults accept a variety of tokens which are automatically distributed across a diverse range of tokens and rising narratives. Gains from winners are locked in, and losses from losers are reduced. Through its AI models, Fyde helps protect against rugpulls and severe downside events, enabling users to grow crypto holdings faster with less volatility.

Fyde’s Liquid Vault allows users to deposit one of dozens of tokens and capture the market over time. Fyde’s Vault runs on crypto’s fastest simulation engine “RACE-RS”, which was designed and built internally by the Fyde team. Fyde is launching RACE-RS as an additional product to help projects conduct agent based simulations, stress tests, liquidity provisioning, and more.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Fyde (FYDE) Ressource

Offizielle Website

Fyde-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Fyde (FYDE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Fyde-(FYDE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Fyde zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Fyde-Preisprognose an!

FYDE zu lokalen Währungen

Fyde (FYDE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Fyde (FYDE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FYDE Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Fyde (FYDE)

Wie viel ist Fyde (FYDE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FYDE in USD beträgt 0.00601716 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FYDE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FYDE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00601716. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Fyde?
Die Marktkapitalisierung von FYDE beträgt $ 104.37K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FYDE?
Das Umlaufangebot von FYDE beträgt 17.33M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FYDE?
FYDE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.301155 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FYDE?
FYDE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00501375 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FYDE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FYDE beträgt -- USD.
Wird FYDE dieses Jahr noch steigen?
FYDE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FYDE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:52:37 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

