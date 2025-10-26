Der Echtzeitpreis von FUUUUUUUUUUUUUU beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FUUU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FUUU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von FUUUUUUUUUUUUUU beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FUUU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FUUU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über FUUU

FUUU-Preisinformationen

Offizielle FUUU-Website

FUUU-Tokenökonomie

FUUU-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

FUUUUUUUUUUUUUU Logo

FUUUUUUUUUUUUUU Preis (FUUU)

Nicht aufgelistet

1 FUUU zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+3.40%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:52:30 (UTC+8)

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.27%

+3.47%

-5.53%

-5.53%

Der Echtzeitpreis von FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde FUUU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FUUU liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FUUU im letzten Stunde um -0.27%, in den letzten 24 Stunden um +3.47% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.53% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Marktinformationen

$ 13.56K
$ 13.56K$ 13.56K

--
----

$ 13.56K
$ 13.56K$ 13.56K

997.89M
997.89M 997.89M

997,889,426.541643
997,889,426.541643 997,889,426.541643

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FUUUUUUUUUUUUUU beträgt $ 13.56K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FUUU liegt bei 997.89M, das Gesamtangebot bei 997889426.541643. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.56K.

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von FUUUUUUUUUUUUUU zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von FUUUUUUUUUUUUUU zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von FUUUUUUUUUUUUUU zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von FUUUUUUUUUUUUUU zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+3.47%
30 Tage$ 0-55.52%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

$FUUU is a Solana-based memecoin that was launched on http://Pump.fun in March 2024. The project is themed around the Rage Guy character, a figure that originated in the rage comic era of the late 2000s and became widely recognized across internet culture. Following the launch, the original developer discontinued involvement with the token. At that point, the CTO team assumed responsibility for coordinating ongoing community efforts around the project.

The stated purpose of $FUUU is cultural rather than financial. It is designed as a “culture coin” that highlights Rage Guy as a symbolic and relatable figure. The character’s expression of frustration, commonly represented by the text “FFFFUUUU,” reflects emotions that are often tied to both cryptocurrency markets and everyday experiences. By building a token around this meme, the project aims to preserve a recognizable piece of internet history within a blockchain context.

Unlike projects that emphasize detailed roadmaps, technical milestones, or defined utility, $FUUU positions itself as a lighthearted and entertainment-driven token. There are no team allocations, no taxes, and no embedded promises of profit or financial return. The coin is intended solely for cultural engagement, community participation, and meme creation. Holders and community members are encouraged to contribute through content, discussion, and the continued use of Rage Guy imagery, but there are no obligations or formal expectations tied to the token.

The CTO team provides organizational support, and back end support such as hiring an artist and creatin websites, the community drives activity associated with the project. This includes creating and sharing memes, maintaining discussion channels, and ensuring the Rage Guy character remains present in contemporary internet culture. The project does not claim utility beyond its role as a culture coin, and its sustainability depends entirely on voluntary participation and ongoing community interest.

From a transparency standpoint, the on-chain parameters of the token are publicly visible. These include the mint authority status, freeze authority, liquidity details (whether burned or locked), and circulating supply information. Any locked or burn addresses are disclosed for the purpose of supporting accurate supply tracking on external platforms.

Rage Guy ($FUUU) should not be viewed as an investment. The token has no intrinsic value and provides no rights, revenue, or guarantees to holders. As with all cryptoassets, trading is highly risky, and participants are advised to conduct their own research and fully understand the risks involved. The project’s focus remains cultural preservation and community expression rather than financial

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Ressource

Offizielle Website

FUUUUUUUUUUUUUU-Preisprognose (USD)

Wie viel wird FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre FUUUUUUUUUUUUUU-(FUUU)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für FUUUUUUUUUUUUUU zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die FUUUUUUUUUUUUUU-Preisprognose an!

FUUU zu lokalen Währungen

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FUUU Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Wie viel ist FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FUUU in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FUUU-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FUUU-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von FUUUUUUUUUUUUUU?
Die Marktkapitalisierung von FUUU beträgt $ 13.56K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FUUU?
Das Umlaufangebot von FUUU beträgt 997.89M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FUUU?
FUUU erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FUUU?
FUUU verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FUUU?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FUUU beträgt -- USD.
Wird FUUU dieses Jahr noch steigen?
FUUU könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FUUU-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:52:30 (UTC+8)

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,615.83
$113,615.83$113,615.83

+2.00%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,074.06
$4,074.06$4,074.06

+3.59%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04942
$0.04942$0.04942

-27.95%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3550
$6.3550$6.3550

-13.43%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.86
$197.86$197.86

+3.11%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,074.06
$4,074.06$4,074.06

+3.59%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,615.83
$113,615.83$113,615.83

+2.00%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6432
$2.6432$2.6432

+1.73%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.86
$197.86$197.86

+3.11%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20243
$0.20243$0.20243

+3.15%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.3294
$0.3294$0.3294

+449.00%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000086
$0.000000000000086$0.000000000000086

-34.84%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052853
$0.052853$0.052853

-84.89%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.3294
$0.3294$0.3294

+449.00%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13557
$0.13557$0.13557

+65.93%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2774
$0.2774$0.2774

+64.33%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115093
$0.115093$0.115093

+45.77%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03215
$0.03215$0.03215

+30.37%