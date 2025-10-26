Future Arises In The Heart (FAITH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) -0.22% Preisänderung (7T) +4.64% Preisänderung (7T) +4.64%

Der Echtzeitpreis von Future Arises In The Heart (FAITH) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde FAITH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FAITH liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FAITH im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.22% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.64% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Future Arises In The Heart (FAITH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.66K$ 7.66K $ 7.66K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.66K$ 7.66K $ 7.66K Umlaufangebot 998.46M 998.46M 998.46M Gesamtangebot 998,457,813.516501 998,457,813.516501 998,457,813.516501

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Future Arises In The Heart beträgt $ 7.66K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FAITH liegt bei 998.46M, das Gesamtangebot bei 998457813.516501. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.66K.