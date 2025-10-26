Furo (FURO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00000751 24H Hoch $ 0.00000849 Allzeithoch $ 0.00865713 Niedrigster Preis $ 0.00000564 Preisänderung (1H) +0.50% Preisänderung (1T) +9.47% Preisänderung (7T) +2.41%

Der Echtzeitpreis von Furo (FURO) beträgt $0.00000852. In den letzten 24 Stunden wurde FURO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000751 und einem Höchstpreis von $ 0.00000849 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FURO liegt bei $ 0.00865713, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000564.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FURO im letzten Stunde um +0.50%, in den letzten 24 Stunden um +9.47% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.41% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Furo (FURO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.50K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.50K Umlaufangebot 997.67M Gesamtangebot 997,674,575.7383333

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Furo beträgt $ 8.50K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FURO liegt bei 997.67M, das Gesamtangebot bei 997674575.7383333. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.50K.