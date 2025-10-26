Der Echtzeitpreis von fsjal beträgt heute 0.0006098 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FSJAL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FSJAL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von fsjal beträgt heute 0.0006098 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FSJAL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FSJAL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:45:37 (UTC+8)

fsjal (FSJAL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00052747
$ 0.00052747$ 0.00052747
24H Tief
$ 0.00073194
$ 0.00073194$ 0.00073194
24H Hoch

$ 0.00052747
$ 0.00052747$ 0.00052747

$ 0.00073194
$ 0.00073194$ 0.00073194

$ 0.00081315
$ 0.00081315$ 0.00081315

$ 0.00006157
$ 0.00006157$ 0.00006157

+2.99%

-9.94%

+42.21%

+42.21%

Der Echtzeitpreis von fsjal (FSJAL) beträgt $0.0006098. In den letzten 24 Stunden wurde FSJAL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00052747 und einem Höchstpreis von $ 0.00073194 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FSJAL liegt bei $ 0.00081315, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00006157.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FSJAL im letzten Stunde um +2.99%, in den letzten 24 Stunden um -9.94% und in den vergangenen 7 Tagen um +42.21% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

fsjal (FSJAL) Marktinformationen

$ 593.37K
$ 593.37K$ 593.37K

--
----

$ 593.37K
$ 593.37K$ 593.37K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von fsjal beträgt $ 593.37K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FSJAL liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 593.37K.

fsjal (FSJAL)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von fsjal zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von fsjal zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von fsjal zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von fsjal zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-9.94%
30 Tage$ 0--
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist fsjal (FSJAL)

Fsjal, stylized as fsjal, is a meme art style that began on 4chan’s /v/ board in July 2009, originating from an MS Paint comic where a crudely drawn character with large, upward-pointing eyes and clenched fists expressed anticipation. The simple yet expressive design resonated with users, and the format quickly evolved into a drawing fad. People began redrawing countless characters—ranging from video game icons, anime figures, and internet personalities—into the fsjal template, giving them the signature wide-eyed, eager expression. The appeal came from its versatility and humor; fsjal could represent hype, impatience, or childlike excitement in almost any context. Over time, sprite sheets, fan art compilations, and edits flooded imageboards, forums, and later social media. Today, fsjal remains a recognizable meme style, symbolizing eagerness and joy, and it continues to be remixed as part of internet culture’s visual language.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

fsjal (FSJAL) Ressource

Offizielle Website

fsjal-Preisprognose (USD)

Wie viel wird fsjal (FSJAL) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre fsjal-(FSJAL)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für fsjal zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die fsjal-Preisprognose an!

FSJAL zu lokalen Währungen

fsjal (FSJAL) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von fsjal (FSJAL) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FSJAL Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu fsjal (FSJAL)

Wie viel ist fsjal (FSJAL) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FSJAL in USD beträgt 0.0006098 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FSJAL-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FSJAL-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0006098. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von fsjal?
Die Marktkapitalisierung von FSJAL beträgt $ 593.37K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FSJAL?
Das Umlaufangebot von FSJAL beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FSJAL?
FSJAL erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00081315 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FSJAL?
FSJAL verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00006157 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FSJAL?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FSJAL beträgt -- USD.
Wird FSJAL dieses Jahr noch steigen?
FSJAL könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FSJAL-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:45:37 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

