fsjal (FSJAL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00052747 $ 0.00052747 $ 0.00052747 24H Tief $ 0.00073194 $ 0.00073194 $ 0.00073194 24H Hoch 24H Tief $ 0.00052747$ 0.00052747 $ 0.00052747 24H Hoch $ 0.00073194$ 0.00073194 $ 0.00073194 Allzeithoch $ 0.00081315$ 0.00081315 $ 0.00081315 Niedrigster Preis $ 0.00006157$ 0.00006157 $ 0.00006157 Preisänderung (1H) +2.99% Preisänderung (1T) -9.94% Preisänderung (7T) +42.21% Preisänderung (7T) +42.21%

Der Echtzeitpreis von fsjal (FSJAL) beträgt $0.0006098. In den letzten 24 Stunden wurde FSJAL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00052747 und einem Höchstpreis von $ 0.00073194 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FSJAL liegt bei $ 0.00081315, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00006157.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FSJAL im letzten Stunde um +2.99%, in den letzten 24 Stunden um -9.94% und in den vergangenen 7 Tagen um +42.21% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

fsjal (FSJAL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 593.37K$ 593.37K $ 593.37K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 593.37K$ 593.37K $ 593.37K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von fsjal beträgt $ 593.37K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FSJAL liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 593.37K.