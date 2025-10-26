Froggi ($FROGGI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00152516 $ 0.00152516 $ 0.00152516 24H Tief $ 0.00158267 $ 0.00158267 $ 0.00158267 24H Hoch 24H Tief $ 0.00152516$ 0.00152516 $ 0.00152516 24H Hoch $ 0.00158267$ 0.00158267 $ 0.00158267 Allzeithoch $ 0.00854903$ 0.00854903 $ 0.00854903 Niedrigster Preis $ 0.00135168$ 0.00135168 $ 0.00135168 Preisänderung (1H) +0.67% Preisänderung (1T) -1.42% Preisänderung (7T) +11.77% Preisänderung (7T) +11.77%

Der Echtzeitpreis von Froggi ($FROGGI) beträgt $0.00154856. In den letzten 24 Stunden wurde $FROGGI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00152516 und einem Höchstpreis von $ 0.00158267 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von $FROGGI liegt bei $ 0.00854903, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00135168.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich $FROGGI im letzten Stunde um +0.67%, in den letzten 24 Stunden um -1.42% und in den vergangenen 7 Tagen um +11.77% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Froggi ($FROGGI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 118.84K$ 118.84K $ 118.84K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 118.84K$ 118.84K $ 118.84K Umlaufangebot 76.74M 76.74M 76.74M Gesamtangebot 76,740,000.0 76,740,000.0 76,740,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Froggi beträgt $ 118.84K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von $FROGGI liegt bei 76.74M, das Gesamtangebot bei 76740000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 118.84K.