Der Echtzeitpreis von Frog X Toad 6900 beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FXT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FXT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:52:08 (UTC+8)

Frog X Toad 6900 (FXT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00001196
$ 0.00001196$ 0.00001196

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

+0.33%

-8.59%

-8.59%

Der Echtzeitpreis von Frog X Toad 6900 (FXT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde FXT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FXT liegt bei $ 0.00001196, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FXT im letzten Stunde um +0.34%, in den letzten 24 Stunden um +0.33% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.59% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Frog X Toad 6900 (FXT) Marktinformationen

$ 44.92K
$ 44.92K$ 44.92K

--
----

$ 44.92K
$ 44.92K$ 44.92K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000.0
69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Frog X Toad 6900 beträgt $ 44.92K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FXT liegt bei 69.00B, das Gesamtangebot bei 69000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 44.92K.

Frog X Toad 6900 (FXT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Frog X Toad 6900 zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Frog X Toad 6900 zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Frog X Toad 6900 zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Frog X Toad 6900 zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.33%
30 Tage$ 0-25.43%
60 Tage$ 0-86.01%
90 Tage$ 0--

Was ist Frog X Toad 6900 (FXT)

$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel’s timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos.

At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing.

Whether you’re here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

Frog X Toad 6900 (FXT) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Frog X Toad 6900-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Frog X Toad 6900 (FXT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Frog X Toad 6900-(FXT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Frog X Toad 6900 zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Frog X Toad 6900-Preisprognose an!

FXT zu lokalen Währungen

Frog X Toad 6900 (FXT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Frog X Toad 6900 (FXT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FXT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Frog X Toad 6900 (FXT)

Wie viel ist Frog X Toad 6900 (FXT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FXT in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FXT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FXT-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Frog X Toad 6900?
Die Marktkapitalisierung von FXT beträgt $ 44.92K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FXT?
Das Umlaufangebot von FXT beträgt 69.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FXT?
FXT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00001196 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FXT?
FXT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FXT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FXT beträgt -- USD.
Wird FXT dieses Jahr noch steigen?
FXT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FXT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:52:08 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

