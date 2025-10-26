Frog X Toad 6900 (FXT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00001196$ 0.00001196 $ 0.00001196 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.34% Preisänderung (1T) +0.33% Preisänderung (7T) -8.59% Preisänderung (7T) -8.59%

Der Echtzeitpreis von Frog X Toad 6900 (FXT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde FXT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FXT liegt bei $ 0.00001196, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FXT im letzten Stunde um +0.34%, in den letzten 24 Stunden um +0.33% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.59% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Frog X Toad 6900 (FXT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 44.92K$ 44.92K $ 44.92K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 44.92K$ 44.92K $ 44.92K Umlaufangebot 69.00B 69.00B 69.00B Gesamtangebot 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Frog X Toad 6900 beträgt $ 44.92K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FXT liegt bei 69.00B, das Gesamtangebot bei 69000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 44.92K.