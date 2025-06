Was ist FridonAI (FRAI)

FridonAI is an open-source AI platform for crypto traders—both beginners and pros. Using specialized AI Agents, we solve real trading challenges in a single, chat-driven interface. Our platform streamlines the entire trading journey with advanced analytics, intelligent search capabilities, real-time notifications and on-chain operations. We also provide a robust framework for developers to build and monetize their own trading agents, fostering a community-driven ecosystem of innovative tools.

