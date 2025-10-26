FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00011511$ 0.00011511 $ 0.00011511 Niedrigster Preis $ 0.00000554$ 0.00000554 $ 0.00000554 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -13.98% Preisänderung (7T) -13.98%

Der Echtzeitpreis von FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) beträgt $0.00000566. In den letzten 24 Stunden wurde FIGHTX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FIGHTX liegt bei $ 0.00011511, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000554.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FIGHTX im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -13.98% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.66K$ 5.66K $ 5.66K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.66K$ 5.66K $ 5.66K Umlaufangebot 999.91M 999.91M 999.91M Gesamtangebot 999,914,913.72 999,914,913.72 999,914,913.72

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FreeInnovGovHopeThrstX beträgt $ 5.66K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FIGHTX liegt bei 999.91M, das Gesamtangebot bei 999914913.72. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.66K.