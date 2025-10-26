Free Republic of Verdis (VERDIS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000878 $ 0.00000878 $ 0.00000878 24H Tief $ 0.00000932 $ 0.00000932 $ 0.00000932 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000878$ 0.00000878 $ 0.00000878 24H Hoch $ 0.00000932$ 0.00000932 $ 0.00000932 Allzeithoch $ 0.00025723$ 0.00025723 $ 0.00025723 Niedrigster Preis $ 0.00000722$ 0.00000722 $ 0.00000722 Preisänderung (1H) +0.47% Preisänderung (1T) -2.00% Preisänderung (7T) +19.02% Preisänderung (7T) +19.02%

Der Echtzeitpreis von Free Republic of Verdis (VERDIS) beträgt $0.000009. In den letzten 24 Stunden wurde VERDIS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000878 und einem Höchstpreis von $ 0.00000932 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VERDIS liegt bei $ 0.00025723, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000722.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VERDIS im letzten Stunde um +0.47%, in den letzten 24 Stunden um -2.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +19.02% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Free Republic of Verdis (VERDIS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K Umlaufangebot 998.55M 998.55M 998.55M Gesamtangebot 998,549,591.3465781 998,549,591.3465781 998,549,591.3465781

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Free Republic of Verdis beträgt $ 8.99K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VERDIS liegt bei 998.55M, das Gesamtangebot bei 998549591.3465781. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.99K.