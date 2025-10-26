Fox inu (FINU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00324379 $ 0.00324379 $ 0.00324379 24H Tief $ 0.0036711 $ 0.0036711 $ 0.0036711 24H Hoch 24H Tief $ 0.00324379$ 0.00324379 $ 0.00324379 24H Hoch $ 0.0036711$ 0.0036711 $ 0.0036711 Allzeithoch $ 0.00865818$ 0.00865818 $ 0.00865818 Niedrigster Preis $ 0.00134613$ 0.00134613 $ 0.00134613 Preisänderung (1H) +1.12% Preisänderung (1T) -7.75% Preisänderung (7T) +26.79% Preisänderung (7T) +26.79%

Der Echtzeitpreis von Fox inu (FINU) beträgt $0.00334566. In den letzten 24 Stunden wurde FINU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00324379 und einem Höchstpreis von $ 0.0036711 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FINU liegt bei $ 0.00865818, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00134613.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FINU im letzten Stunde um +1.12%, in den letzten 24 Stunden um -7.75% und in den vergangenen 7 Tagen um +26.79% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Fox inu (FINU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 330.35K$ 330.35K $ 330.35K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 330.35K$ 330.35K $ 330.35K Umlaufangebot 98.86M 98.86M 98.86M Gesamtangebot 98,862,777.11371821 98,862,777.11371821 98,862,777.11371821

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fox inu beträgt $ 330.35K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FINU liegt bei 98.86M, das Gesamtangebot bei 98862777.11371821. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 330.35K.