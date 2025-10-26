Der Echtzeitpreis von Football World Community beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FWC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FWC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Football World Community beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FWC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FWC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Football World Community (FWC) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von Football World Community (FWC) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde FWC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FWC liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FWC im letzten Stunde um +0.70%, in den letzten 24 Stunden um +0.85% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.35% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Football World Community beträgt $ 310.59K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FWC liegt bei 41,159.68T, das Gesamtangebot bei 2.0e+17. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.51M.

Football World Community (FWC)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Football World Community zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Football World Community zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Football World Community zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Football World Community zu USD bei $ 0.

Was ist Football World Community (FWC)

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions.

FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games.

FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Football World Community (FWC)

Wie viel ist Football World Community (FWC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FWC in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FWC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FWC-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Football World Community?
Die Marktkapitalisierung von FWC beträgt $ 310.59K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FWC?
Das Umlaufangebot von FWC beträgt 41,159.68T USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FWC?
FWC erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FWC?
FWC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FWC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FWC beträgt -- USD.
Wird FWC dieses Jahr noch steigen?
FWC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FWC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:45:10 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

