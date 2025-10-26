Der Echtzeitpreis von FOOD FOR GAZA beträgt heute 0.00000698 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FFG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FFG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von FOOD FOR GAZA beträgt heute 0.00000698 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FFG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FFG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

FOOD FOR GAZA Preis (FFG)

1 FFG zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+6.50%1D
USD
FOOD FOR GAZA (FFG) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:00:24 (UTC+8)

FOOD FOR GAZA (FFG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00000648
$ 0.00000648$ 0.00000648
24H Tief
$ 0.00000695
$ 0.00000695$ 0.00000695
24H Hoch

$ 0.00000648
$ 0.00000648$ 0.00000648

$ 0.00000695
$ 0.00000695$ 0.00000695

$ 0.00010091
$ 0.00010091$ 0.00010091

$ 0.00000648
$ 0.00000648$ 0.00000648

+1.34%

+6.53%

-2.93%

-2.93%

Der Echtzeitpreis von FOOD FOR GAZA (FFG) beträgt $0.00000698. In den letzten 24 Stunden wurde FFG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000648 und einem Höchstpreis von $ 0.00000695 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FFG liegt bei $ 0.00010091, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000648.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FFG im letzten Stunde um +1.34%, in den letzten 24 Stunden um +6.53% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.93% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FOOD FOR GAZA (FFG) Marktinformationen

$ 6.95K
$ 6.95K$ 6.95K

--
----

$ 6.95K
$ 6.95K$ 6.95K

999.67M
999.67M 999.67M

999,668,731.443869
999,668,731.443869 999,668,731.443869

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FOOD FOR GAZA beträgt $ 6.95K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FFG liegt bei 999.67M, das Gesamtangebot bei 999668731.443869. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.95K.

FOOD FOR GAZA (FFG)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von FOOD FOR GAZA zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von FOOD FOR GAZA zu USD bei $ -0.0000062040.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von FOOD FOR GAZA zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von FOOD FOR GAZA zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+6.53%
30 Tage$ -0.0000062040-88.88%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist FOOD FOR GAZA (FFG)

This project is humanitarian. We built this project and donated the profits from it to the poor. The purpose of this project is to provide humanitarian aid to areas suffering from famine, and we have done that and are expanding the project. The benefit of the token is to provide food to the poor, and we have talked about this with complete transparency in the project community, and this is all I can remember at the moment.

FOOD FOR GAZA (FFG) Ressource

FOOD FOR GAZA-Preisprognose (USD)

FFG zu lokalen Währungen

FOOD FOR GAZA (FFG) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von FOOD FOR GAZA (FFG) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FFG Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu FOOD FOR GAZA (FFG)

Wie viel ist FOOD FOR GAZA (FFG) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FFG in USD beträgt 0.00000698 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FFG-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FFG-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00000698. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von FOOD FOR GAZA?
Die Marktkapitalisierung von FFG beträgt $ 6.95K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FFG?
Das Umlaufangebot von FFG beträgt 999.67M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FFG?
FFG erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00010091 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FFG?
FFG verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000648 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FFG?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FFG beträgt -- USD.
Wird FFG dieses Jahr noch steigen?
FFG könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FFG-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

