FOOD FOR GAZA (FFG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000648 $ 0.00000648 $ 0.00000648 24H Tief $ 0.00000695 $ 0.00000695 $ 0.00000695 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000648$ 0.00000648 $ 0.00000648 24H Hoch $ 0.00000695$ 0.00000695 $ 0.00000695 Allzeithoch $ 0.00010091$ 0.00010091 $ 0.00010091 Niedrigster Preis $ 0.00000648$ 0.00000648 $ 0.00000648 Preisänderung (1H) +1.34% Preisänderung (1T) +6.53% Preisänderung (7T) -2.93% Preisänderung (7T) -2.93%

Der Echtzeitpreis von FOOD FOR GAZA (FFG) beträgt $0.00000698. In den letzten 24 Stunden wurde FFG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000648 und einem Höchstpreis von $ 0.00000695 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FFG liegt bei $ 0.00010091, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000648.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FFG im letzten Stunde um +1.34%, in den letzten 24 Stunden um +6.53% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.93% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FOOD FOR GAZA (FFG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.95K$ 6.95K $ 6.95K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.95K$ 6.95K $ 6.95K Umlaufangebot 999.67M 999.67M 999.67M Gesamtangebot 999,668,731.443869 999,668,731.443869 999,668,731.443869

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FOOD FOR GAZA beträgt $ 6.95K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FFG liegt bei 999.67M, das Gesamtangebot bei 999668731.443869. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.95K.