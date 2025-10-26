Flyte AI (FLYTE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00086108 $ 0.00086108 $ 0.00086108 24H Tief $ 0.00124296 $ 0.00124296 $ 0.00124296 24H Hoch 24H Tief $ 0.00086108$ 0.00086108 $ 0.00086108 24H Hoch $ 0.00124296$ 0.00124296 $ 0.00124296 Allzeithoch $ 0.00254651$ 0.00254651 $ 0.00254651 Niedrigster Preis $ 0.00026914$ 0.00026914 $ 0.00026914 Preisänderung (1H) +2.70% Preisänderung (1T) -15.04% Preisänderung (7T) -11.79% Preisänderung (7T) -11.79%

Der Echtzeitpreis von Flyte AI (FLYTE) beträgt $0.00094558. In den letzten 24 Stunden wurde FLYTE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00086108 und einem Höchstpreis von $ 0.00124296 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FLYTE liegt bei $ 0.00254651, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00026914.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FLYTE im letzten Stunde um +2.70%, in den letzten 24 Stunden um -15.04% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.79% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Flyte AI (FLYTE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 945.58K$ 945.58K $ 945.58K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 945.58K$ 945.58K $ 945.58K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Flyte AI beträgt $ 945.58K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FLYTE liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 945.58K.