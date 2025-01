Was ist Flux Point Studios SHARDS (SHARDS)

We are a gaming studio dedicated to producing high-quality and engaging gaming experiences by integrating blockchain and AI technology where it makes sense. SHARDS are the utility token to the Flux Point Studios ecosystem. Providing governance power, in-game transaction usage, exclusive access to products & offers, and more.

Flux Point Studios SHARDS (SHARDS) Ressource Whitepaper Offizielle Website