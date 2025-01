Was ist Flowmatic (FM)

Flowmatic directly tackles DeFi's critical challenges: poor user experiences and fragmented liquidity. In addition to its trading terminal and DEX, Flowmatic also provides liquidity assurance and scalability through its API and white-label exchange infrastructure. Robust tokenomics allow users to share in the revenue generated through products and services in the Flowmatic ecosystem.

Flowmatic (FM) Ressource Whitepaper Offizielle Website