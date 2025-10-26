FLIPN (FPN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00048705 $ 0.00048705 $ 0.00048705 24H Tief $ 0.00050209 $ 0.00050209 $ 0.00050209 24H Hoch 24H Tief $ 0.00048705$ 0.00048705 $ 0.00048705 24H Hoch $ 0.00050209$ 0.00050209 $ 0.00050209 Allzeithoch $ 0.00082467$ 0.00082467 $ 0.00082467 Niedrigster Preis $ 0.0004501$ 0.0004501 $ 0.0004501 Preisänderung (1H) +0.71% Preisänderung (1T) +2.92% Preisänderung (7T) +5.34% Preisänderung (7T) +5.34%

Der Echtzeitpreis von FLIPN (FPN) beträgt $0.00050274. In den letzten 24 Stunden wurde FPN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00048705 und einem Höchstpreis von $ 0.00050209 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FPN liegt bei $ 0.00082467, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0004501.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FPN im letzten Stunde um +0.71%, in den letzten 24 Stunden um +2.92% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.34% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FLIPN (FPN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 248.42K$ 248.42K $ 248.42K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 251.37K$ 251.37K $ 251.37K Umlaufangebot 494.13M 494.13M 494.13M Gesamtangebot 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FLIPN beträgt $ 248.42K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FPN liegt bei 494.13M, das Gesamtangebot bei 500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 251.37K.