Der Echtzeitpreis von Flaze Coin beträgt heute 0.00295889 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FLAZE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FLAZE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.00295889
-0.10%1D
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:51:31 (UTC+8)

Flaze Coin (FLAZE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00294484
24H Tief
$ 0.00296785
24H Hoch

$ 0.00294484
$ 0.00296785
$ 0.01720448
$ 0.00211363
Der Echtzeitpreis von Flaze Coin (FLAZE) beträgt $0.00295889. In den letzten 24 Stunden wurde FLAZE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00294484 und einem Höchstpreis von $ 0.00296785 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FLAZE liegt bei $ 0.01720448, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00211363.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FLAZE im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.15% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Flaze Coin (FLAZE) Marktinformationen

$ 57.01K
--
$ 57.01K
19.27M
19,265,572.042045552
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Flaze Coin beträgt $ 57.01K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FLAZE liegt bei 19.27M, das Gesamtangebot bei 19265572.042045552. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 57.01K.

Flaze Coin (FLAZE)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Flaze Coin zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Flaze Coin zu USD bei $ -0.0001925234.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Flaze Coin zu USD bei $ -0.0015415580.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Flaze Coin zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.15%
30 Tage$ -0.0001925234-6.50%
60 Tage$ -0.0015415580-52.09%
90 Tage$ 0--

Was ist Flaze Coin (FLAZE)

Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Flaze Coin (FLAZE) Ressource

Offizielle Website

Flaze Coin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Flaze Coin (FLAZE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Flaze Coin-(FLAZE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Flaze Coin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Flaze Coin-Preisprognose an!

FLAZE zu lokalen Währungen

Flaze Coin (FLAZE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Flaze Coin (FLAZE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FLAZE Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Flaze Coin (FLAZE)

Wie viel ist Flaze Coin (FLAZE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FLAZE in USD beträgt 0.00295889 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FLAZE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FLAZE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00295889. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Flaze Coin?
Die Marktkapitalisierung von FLAZE beträgt $ 57.01K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FLAZE?
Das Umlaufangebot von FLAZE beträgt 19.27M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FLAZE?
FLAZE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.01720448 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FLAZE?
FLAZE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00211363 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FLAZE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FLAZE beträgt -- USD.
Wird FLAZE dieses Jahr noch steigen?
FLAZE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FLAZE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Flaze Coin (FLAZE) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

