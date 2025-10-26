Flaze Coin (FLAZE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00294484 $ 0.00294484 $ 0.00294484 24H Tief $ 0.00296785 $ 0.00296785 $ 0.00296785 24H Hoch 24H Tief $ 0.00294484$ 0.00294484 $ 0.00294484 24H Hoch $ 0.00296785$ 0.00296785 $ 0.00296785 Allzeithoch $ 0.01720448$ 0.01720448 $ 0.01720448 Niedrigster Preis $ 0.00211363$ 0.00211363 $ 0.00211363 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.15% Preisänderung (7T) +6.03% Preisänderung (7T) +6.03%

Der Echtzeitpreis von Flaze Coin (FLAZE) beträgt $0.00295889. In den letzten 24 Stunden wurde FLAZE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00294484 und einem Höchstpreis von $ 0.00296785 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FLAZE liegt bei $ 0.01720448, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00211363.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FLAZE im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.15% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Flaze Coin (FLAZE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 57.01K$ 57.01K $ 57.01K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 57.01K$ 57.01K $ 57.01K Umlaufangebot 19.27M 19.27M 19.27M Gesamtangebot 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Flaze Coin beträgt $ 57.01K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FLAZE liegt bei 19.27M, das Gesamtangebot bei 19265572.042045552. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 57.01K.