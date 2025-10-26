FlashScreener (FLASH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00004361 $ 0.00004361 $ 0.00004361 24H Tief $ 0.00007503 $ 0.00007503 $ 0.00007503 24H Hoch 24H Tief $ 0.00004361$ 0.00004361 $ 0.00004361 24H Hoch $ 0.00007503$ 0.00007503 $ 0.00007503 Allzeithoch $ 0.00009926$ 0.00009926 $ 0.00009926 Niedrigster Preis $ 0.00001471$ 0.00001471 $ 0.00001471 Preisänderung (1H) +0.68% Preisänderung (1T) +38.82% Preisänderung (7T) +113.35% Preisänderung (7T) +113.35%

Der Echtzeitpreis von FlashScreener (FLASH) beträgt $0.00006141. In den letzten 24 Stunden wurde FLASH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00004361 und einem Höchstpreis von $ 0.00007503 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FLASH liegt bei $ 0.00009926, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001471.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FLASH im letzten Stunde um +0.68%, in den letzten 24 Stunden um +38.82% und in den vergangenen 7 Tagen um +113.35% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FlashScreener (FLASH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 61.41K$ 61.41K $ 61.41K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 61.41K$ 61.41K $ 61.41K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FlashScreener beträgt $ 61.41K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FLASH liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 61.41K.