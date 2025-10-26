Flash Liquidity Token (FLP.1) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 24H Tief $ 1.43 $ 1.43 $ 1.43 24H Hoch 24H Tief $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 24H Hoch $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 Allzeithoch $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 Niedrigster Preis $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Preisänderung (1H) -0.28% Preisänderung (1T) +0.75% Preisänderung (7T) +2.49% Preisänderung (7T) +2.49%

Der Echtzeitpreis von Flash Liquidity Token (FLP.1) beträgt $1.43. In den letzten 24 Stunden wurde FLP.1 zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.41 und einem Höchstpreis von $ 1.43 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FLP.1 liegt bei $ 1.58, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.18.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FLP.1 im letzten Stunde um -0.28%, in den letzten 24 Stunden um +0.75% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.49% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Flash Liquidity Token (FLP.1) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.61M$ 5.61M $ 5.61M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.61M$ 5.61M $ 5.61M Umlaufangebot 3.93M 3.93M 3.93M Gesamtangebot 3,933,633.50565 3,933,633.50565 3,933,633.50565

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Flash Liquidity Token beträgt $ 5.61M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FLP.1 liegt bei 3.93M, das Gesamtangebot bei 3933633.50565. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.61M.