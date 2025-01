Was ist FlamingGhost (FGHST)

FlamingGhost (FGHST) is a yield booster and farming aggregator on the Fantom network. Put simply, FlamingGhost gives you the opportunity to earn significantly higher APR in some of Fantom’s most popular farming protocols, using some of the network’s most exciting tokens. In the FlamingGhost dapp, you’ll see that the farms are split into three sections - the Crematorium, the Furnace, and the Eternal Flame. Each section contains a distinct type of farm that utilizes FGHST.

