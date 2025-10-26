FixMe AI (FIX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00174969 24H Hoch $ 0.00181695 Allzeithoch $ 0.00612491 Niedrigster Preis $ 0.00173911 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -2.16% Preisänderung (7T) -11.28%

Der Echtzeitpreis von FixMe AI (FIX) beträgt $0.00177748. In den letzten 24 Stunden wurde FIX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00174969 und einem Höchstpreis von $ 0.00181695 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FIX liegt bei $ 0.00612491, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00173911.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FIX im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -2.16% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.28% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FixMe AI (FIX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 45.24K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 88.87K Umlaufangebot 25.45M Gesamtangebot 50,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FixMe AI beträgt $ 45.24K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FIX liegt bei 25.45M, das Gesamtangebot bei 50000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 88.87K.