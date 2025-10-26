Der Echtzeitpreis von FixMe AI beträgt heute 0.00177748 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FIX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FIX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von FixMe AI beträgt heute 0.00177748 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FIX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FIX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

FixMe AI Preis (FIX)

$0.00177748
$0.00177748
-2.00%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
FixMe AI (FIX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:51:16 (UTC+8)

FixMe AI (FIX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00174969
$ 0.00174969
24H Tief
$ 0.00181695
$ 0.00181695
24H Hoch

$ 0.00174969
$ 0.00174969

$ 0.00181695
$ 0.00181695

$ 0.00612491
$ 0.00612491

$ 0.00173911
$ 0.00173911

--

-2.16%

-11.28%

-11.28%

Der Echtzeitpreis von FixMe AI (FIX) beträgt $0.00177748. In den letzten 24 Stunden wurde FIX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00174969 und einem Höchstpreis von $ 0.00181695 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FIX liegt bei $ 0.00612491, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00173911.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FIX im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -2.16% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.28% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FixMe AI (FIX) Marktinformationen

$ 45.24K
$ 45.24K

--
--

$ 88.87K
$ 88.87K

25.45M
25.45M

50,000,000.0
50,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FixMe AI beträgt $ 45.24K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FIX liegt bei 25.45M, das Gesamtangebot bei 50000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 88.87K.

FixMe AI (FIX)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von FixMe AI zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von FixMe AI zu USD bei $ -0.0005807924.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von FixMe AI zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von FixMe AI zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-2.16%
30 Tage$ -0.0005807924-32.67%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist FixMe AI (FIX)

FixMe AI ($FIX) is the first AI-powered, token-gated self-improvement platform, merging artificial intelligence, crypto, and personal growth into one ecosystem. Guided by the mission of progress, not perfection, it delivers personalized plans, daily tools, and continuous motivation through its evolving AI coach, Fixie.

Holders unlock exclusive access to tailored guidance, habit tracking, and milestone-based rewards, turning health and wellness into an engaging Web3 experience. With FixMe AI, every step forward is celebrated and incentivized - where personal growth meets blockchain innovation.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

FixMe AI (FIX) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

FixMe AI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird FixMe AI (FIX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre FixMe AI-(FIX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für FixMe AI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die FixMe AI-Preisprognose an!

FIX zu lokalen Währungen

FixMe AI (FIX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von FixMe AI (FIX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FIX Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu FixMe AI (FIX)

Wie viel ist FixMe AI (FIX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FIX in USD beträgt 0.00177748 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FIX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FIX-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00177748. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von FixMe AI?
Die Marktkapitalisierung von FIX beträgt $ 45.24K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FIX?
Das Umlaufangebot von FIX beträgt 25.45M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FIX?
FIX erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00612491 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FIX?
FIX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00173911 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FIX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FIX beträgt -- USD.
Wird FIX dieses Jahr noch steigen?
FIX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FIX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:51:16 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,690.33

$4,073.34

$0.04980

$6.3462

$197.89

$4,073.34

$113,690.33

$2.6439

$197.89

$0.20262

$0.00000

$0.00000

$0.3259

$0.000000000000086

$0.052853

$0.3259

$0.13557

$0.2598

$0.115020

$0.0000000000000000000140

