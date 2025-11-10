FITCOIN (FITCOIN) Tokenomics
Introducing Fitted, your ultimate AI-powered virtual closet revolutionizing how you manage and style your wardrobe. Seamlessly upload your clothing items, experiment with endless outfit combinations, and curate your personal style with ease. Ready to refresh your closet? Resell gently used pieces directly through the app to embrace sustainable fashion. Share your favorite looks with friends and inspire others in our vibrant community. With over 300,000 downloads and 300 million+ views across social media, Fitted has become a go-to platform for fashion enthusiasts worldwide. Our users have uploaded over 1 million pieces, creating a dynamic space to explore trends, express individuality, and connect with like-minded style lovers. Whether you're mixing and matching for a special occasion or decluttering your wardrobe, Fitted empowers you to take control of your fashion journey with confidence and creativity.
FITCOIN (FITCOIN) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von FITCOIN (FITCOIN) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von FITCOIN-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele FITCOIN-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von FITCOIN verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des FITCOIN -Tokens!
FITCOIN Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich FITCOIN entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose FITCOIN kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
