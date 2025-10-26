FITCOIN (FITCOIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0026602 $ 0.0026602 $ 0.0026602 24H Tief $ 0.00361042 $ 0.00361042 $ 0.00361042 24H Hoch 24H Tief $ 0.0026602$ 0.0026602 $ 0.0026602 24H Hoch $ 0.00361042$ 0.00361042 $ 0.00361042 Allzeithoch $ 0.00833283$ 0.00833283 $ 0.00833283 Niedrigster Preis $ 0.00095084$ 0.00095084 $ 0.00095084 Preisänderung (1H) -5.50% Preisänderung (1T) +22.05% Preisänderung (7T) +50.35% Preisänderung (7T) +50.35%

Der Echtzeitpreis von FITCOIN (FITCOIN) beträgt $0.00341151. In den letzten 24 Stunden wurde FITCOIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0026602 und einem Höchstpreis von $ 0.00361042 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FITCOIN liegt bei $ 0.00833283, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00095084.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FITCOIN im letzten Stunde um -5.50%, in den letzten 24 Stunden um +22.05% und in den vergangenen 7 Tagen um +50.35% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FITCOIN (FITCOIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M Umlaufangebot 903.55M 903.55M 903.55M Gesamtangebot 923,364,625.8438803 923,364,625.8438803 923,364,625.8438803

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FITCOIN beträgt $ 3.09M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FITCOIN liegt bei 903.55M, das Gesamtangebot bei 923364625.8438803. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.15M.