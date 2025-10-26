firecoin (FIRECOIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000858 $ 0.00000858 $ 0.00000858 24H Tief $ 0.00000867 $ 0.00000867 $ 0.00000867 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000858$ 0.00000858 $ 0.00000858 24H Hoch $ 0.00000867$ 0.00000867 $ 0.00000867 Allzeithoch $ 0.0002195$ 0.0002195 $ 0.0002195 Niedrigster Preis $ 0.0000050$ 0.0000050 $ 0.0000050 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.21% Preisänderung (7T) -30.29% Preisänderung (7T) -30.29%

Der Echtzeitpreis von firecoin (FIRECOIN) beträgt $0.00000867. In den letzten 24 Stunden wurde FIRECOIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000858 und einem Höchstpreis von $ 0.00000867 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FIRECOIN liegt bei $ 0.0002195, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000050.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FIRECOIN im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.21% und in den vergangenen 7 Tagen um -30.29% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

firecoin (FIRECOIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.90K$ 7.90K $ 7.90K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.90K$ 7.90K $ 7.90K Umlaufangebot 910.86M 910.86M 910.86M Gesamtangebot 910,858,751.549774 910,858,751.549774 910,858,751.549774

Die aktuelle Marktkapitalisierung von firecoin beträgt $ 7.90K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FIRECOIN liegt bei 910.86M, das Gesamtangebot bei 910858751.549774. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.90K.