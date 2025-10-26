Finwizz by Virtuals (FIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00005929 24H Hoch $ 0.00018413 Allzeithoch $ 0.00018413 Niedrigster Preis $ 0.00002352 Preisänderung (1H) +1.72% Preisänderung (1T) +38.04% Preisänderung (7T) +104.41%

Der Echtzeitpreis von Finwizz by Virtuals (FIN) beträgt $0.0000856. In den letzten 24 Stunden wurde FIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00005929 und einem Höchstpreis von $ 0.00018413 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FIN liegt bei $ 0.00018413, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00002352.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FIN im letzten Stunde um +1.72%, in den letzten 24 Stunden um +38.04% und in den vergangenen 7 Tagen um +104.41% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Finwizz by Virtuals (FIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 85.60K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 85.60K Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Finwizz by Virtuals beträgt $ 85.60K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FIN liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 85.60K.