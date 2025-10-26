Finna AI (FINNA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00006319 $ 0.00006319 $ 0.00006319 24H Tief $ 0.00006514 $ 0.00006514 $ 0.00006514 24H Hoch 24H Tief $ 0.00006319$ 0.00006319 $ 0.00006319 24H Hoch $ 0.00006514$ 0.00006514 $ 0.00006514 Allzeithoch $ 0.00201926$ 0.00201926 $ 0.00201926 Niedrigster Preis $ 0.00006281$ 0.00006281 $ 0.00006281 Preisänderung (1H) +1.25% Preisänderung (1T) +2.35% Preisänderung (7T) -3.65% Preisänderung (7T) -3.65%

Der Echtzeitpreis von Finna AI (FINNA) beträgt $0.00006512. In den letzten 24 Stunden wurde FINNA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00006319 und einem Höchstpreis von $ 0.00006514 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FINNA liegt bei $ 0.00201926, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00006281.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FINNA im letzten Stunde um +1.25%, in den letzten 24 Stunden um +2.35% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.65% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Finna AI (FINNA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 65.12K$ 65.12K $ 65.12K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 65.12K$ 65.12K $ 65.12K Umlaufangebot 999.98M 999.98M 999.98M Gesamtangebot 999,982,470.142927 999,982,470.142927 999,982,470.142927

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Finna AI beträgt $ 65.12K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FINNA liegt bei 999.98M, das Gesamtangebot bei 999982470.142927. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 65.12K.