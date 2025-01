Was ist Filipcoin (FCP)

FILIPCOIN is creating a blockchain ecosystem for mobile application services in the service economy sector. Unlike other projects in the cryptocurrency world, FILIPCOIN holders already gains automatic access to a developed and fully-functional application for small businesses and entrepreneurs, with additional uses and benefits in the pipeline. However, as we will detail in this Whitepaper, we intend to introduce additional functionalities and progressively integrate the application into the Ethereum blockchain.

Filipcoin (FCP) Ressource Offizielle Website