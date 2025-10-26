Der Echtzeitpreis von Figure Heloc beträgt heute 1 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FIGR_HELOC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FIGR_HELOC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Figure Heloc beträgt heute 1 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FIGR_HELOC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FIGR_HELOC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über FIGR_HELOC

FIGR_HELOC-Preisinformationen

FIGR_HELOC-Whitepaper

Offizielle FIGR_HELOC-Website

FIGR_HELOC-Tokenökonomie

FIGR_HELOC-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Figure Heloc Logo

Figure Heloc Preis (FIGR_HELOC)

Nicht aufgelistet

1 FIGR_HELOC zu USD Echtzeitpreis:

$1
$1$1
+100.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Figure Heloc (FIGR_HELOC) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:34:05 (UTC+8)

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.190997
$ 0.190997$ 0.190997
24H Tief
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24H Hoch

$ 0.190997
$ 0.190997$ 0.190997

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.062
$ 1.062$ 1.062

$ 0.190997
$ 0.190997$ 0.190997

--

+100.07%

0.00%

0.00%

Der Echtzeitpreis von Figure Heloc (FIGR_HELOC) beträgt $1. In den letzten 24 Stunden wurde FIGR_HELOC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.190997 und einem Höchstpreis von $ 1.001 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FIGR_HELOC liegt bei $ 1.062, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.190997.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FIGR_HELOC im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +100.07% und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Marktinformationen

$ 13.24B
$ 13.24B$ 13.24B

--
----

$ 13.24B
$ 13.24B$ 13.24B

13.24B
13.24B 13.24B

13,235,691,012.878
13,235,691,012.878 13,235,691,012.878

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Figure Heloc beträgt $ 13.24B bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FIGR_HELOC liegt bei 13.24B, das Gesamtangebot bei 13235691012.878. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.24B.

Figure Heloc (FIGR_HELOC)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Figure Heloc zu USD bei $ +0.500186.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Figure Heloc zu USD bei $ -0.0066462000.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Figure Heloc zu USD bei $ +0.0037664000.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Figure Heloc zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.500186+100.07%
30 Tage$ -0.0066462000-0.66%
60 Tage$ +0.0037664000+0.38%
90 Tage$ 0--

Was ist Figure Heloc (FIGR_HELOC)

This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Figure Heloc-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Figure Heloc (FIGR_HELOC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Figure Heloc-(FIGR_HELOC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Figure Heloc zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Figure Heloc-Preisprognose an!

FIGR_HELOC zu lokalen Währungen

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Figure Heloc (FIGR_HELOC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FIGR_HELOC Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Wie viel ist Figure Heloc (FIGR_HELOC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FIGR_HELOC in USD beträgt 1.0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FIGR_HELOC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FIGR_HELOC-zu-USD-Preis beträgt $ 1.0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Figure Heloc?
Die Marktkapitalisierung von FIGR_HELOC beträgt $ 13.24B USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FIGR_HELOC?
Das Umlaufangebot von FIGR_HELOC beträgt 13.24B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FIGR_HELOC?
FIGR_HELOC erreichte einen Allzeithochpreis von 1.062 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FIGR_HELOC?
FIGR_HELOC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.190997 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FIGR_HELOC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FIGR_HELOC beträgt -- USD.
Wird FIGR_HELOC dieses Jahr noch steigen?
FIGR_HELOC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FIGR_HELOC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:34:05 (UTC+8)

Figure Heloc (FIGR_HELOC) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,235.01
$112,235.01$112,235.01

+0.76%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,976.49
$3,976.49$3,976.49

+1.11%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05359
$0.05359$0.05359

-21.88%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3101
$6.3101$6.3101

-14.04%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.80
$194.80$194.80

+1.51%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,235.01
$112,235.01$112,235.01

+0.76%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,976.49
$3,976.49$3,976.49

+1.11%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6287
$2.6287$2.6287

+1.17%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.80
$194.80$194.80

+1.51%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19856
$0.19856$0.19856

+1.18%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.3826
$0.3826$0.3826

+537.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000086
$0.000000000000086$0.000000000000086

-34.84%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050323
$0.050323$0.050323

-85.62%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1910
$0.1910$0.1910

-82.35%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.3826
$0.3826$0.3826

+537.66%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000222
$0.0000000000000000000222$0.0000000000000000000222

+101.81%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000011050
$0.000000000000000011050$0.000000000000000011050

+100.90%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15380
$0.15380$0.15380

+88.24%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.114169
$0.114169$0.114169

+44.60%