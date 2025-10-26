Figure Heloc (FIGR_HELOC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.190997 $ 0.190997 $ 0.190997 24H Tief $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24H Hoch 24H Tief $ 0.190997$ 0.190997 $ 0.190997 24H Hoch $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Allzeithoch $ 1.062$ 1.062 $ 1.062 Niedrigster Preis $ 0.190997$ 0.190997 $ 0.190997 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +100.07% Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Figure Heloc (FIGR_HELOC) beträgt $1. In den letzten 24 Stunden wurde FIGR_HELOC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.190997 und einem Höchstpreis von $ 1.001 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FIGR_HELOC liegt bei $ 1.062, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.190997.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FIGR_HELOC im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +100.07% und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 13.24B$ 13.24B $ 13.24B Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 13.24B$ 13.24B $ 13.24B Umlaufangebot 13.24B 13.24B 13.24B Gesamtangebot 13,235,691,012.878 13,235,691,012.878 13,235,691,012.878

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Figure Heloc beträgt $ 13.24B bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FIGR_HELOC liegt bei 13.24B, das Gesamtangebot bei 13235691012.878. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.24B.