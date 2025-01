Was ist Fiat24 USD (USD24)

Fiat24 is a Swiss payment platform offering cash accounts. The product Fiat24 is owned and maintained by SR Saphirstein AG in Zurich, Switzerland. SR Saphirstein AG holds a Fintech license by the Swiss Market Supervisory Authority (FINMA). Fiat24 tokenises the clients` deposits which are owned and controlled by the clients. Therefore, Fiat24 issues ERC20 tokens USD24, EUR24, CHF24 and GBP24 for the clients` deposits. The tokens are used for P2P as well as merchant payments.

Fiat24 USD (USD24) Ressource Offizielle Website