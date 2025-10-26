FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.0023592$ 0.0023592 $ 0.0023592 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.07% Preisänderung (1T) +5.38% Preisänderung (7T) +1.72% Preisänderung (7T) +1.72%

Der Echtzeitpreis von FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde RAGEGUY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RAGEGUY liegt bei $ 0.0023592, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RAGEGUY im letzten Stunde um +0.07%, in den letzten 24 Stunden um +5.38% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.72% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 17.33K$ 17.33K $ 17.33K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 17.33K$ 17.33K $ 17.33K Umlaufangebot 999.45M 999.45M 999.45M Gesamtangebot 999,451,745.322127 999,451,745.322127 999,451,745.322127

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU beträgt $ 17.33K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RAGEGUY liegt bei 999.45M, das Gesamtangebot bei 999451745.322127. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 17.33K.