Ferretcoin (FEC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000539 $ 0.00000539 $ 0.00000539 24H Tief $ 0.00000548 $ 0.00000548 $ 0.00000548 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000539$ 0.00000539 $ 0.00000539 24H Hoch $ 0.00000548$ 0.00000548 $ 0.00000548 Allzeithoch $ 0.00006668$ 0.00006668 $ 0.00006668 Niedrigster Preis $ 0.00000539$ 0.00000539 $ 0.00000539 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.90% Preisänderung (7T) -7.57% Preisänderung (7T) -7.57%

Der Echtzeitpreis von Ferretcoin (FEC) beträgt $0.00000548. In den letzten 24 Stunden wurde FEC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000539 und einem Höchstpreis von $ 0.00000548 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FEC liegt bei $ 0.00006668, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000539.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FEC im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.90% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.57% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ferretcoin (FEC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.48K$ 5.48K $ 5.48K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.48K$ 5.48K $ 5.48K Umlaufangebot 999.46M 999.46M 999.46M Gesamtangebot 999,463,732.215858 999,463,732.215858 999,463,732.215858

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ferretcoin beträgt $ 5.48K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FEC liegt bei 999.46M, das Gesamtangebot bei 999463732.215858. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.48K.