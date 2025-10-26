Felysyum (FELY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.340442 $ 0.340442 $ 0.340442 24H Tief $ 0.351535 $ 0.351535 $ 0.351535 24H Hoch 24H Tief $ 0.340442$ 0.340442 $ 0.340442 24H Hoch $ 0.351535$ 0.351535 $ 0.351535 Allzeithoch $ 0.356321$ 0.356321 $ 0.356321 Niedrigster Preis $ 0.240519$ 0.240519 $ 0.240519 Preisänderung (1H) -0.71% Preisänderung (1T) +1.95% Preisänderung (7T) +0.50% Preisänderung (7T) +0.50%

Der Echtzeitpreis von Felysyum (FELY) beträgt $0.349015. In den letzten 24 Stunden wurde FELY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.340442 und einem Höchstpreis von $ 0.351535 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FELY liegt bei $ 0.356321, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.240519.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FELY im letzten Stunde um -0.71%, in den letzten 24 Stunden um +1.95% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.50% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Felysyum (FELY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 15.27M$ 15.27M $ 15.27M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 174.49M$ 174.49M $ 174.49M Umlaufangebot 43.77M 43.77M 43.77M Gesamtangebot 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Felysyum beträgt $ 15.27M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FELY liegt bei 43.77M, das Gesamtangebot bei 500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 174.49M.