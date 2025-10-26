Feels Good (GOOD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.04% Preisänderung (1T) +27.80% Preisänderung (7T) +4.84% Preisänderung (7T) +4.84%

Der Echtzeitpreis von Feels Good (GOOD) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde GOOD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GOOD liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GOOD im letzten Stunde um -0.04%, in den letzten 24 Stunden um +27.80% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.84% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Feels Good (GOOD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 205.78K$ 205.78K $ 205.78K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 205.78K$ 205.78K $ 205.78K Umlaufangebot 999.97M 999.97M 999.97M Gesamtangebot 999,970,362.044879 999,970,362.044879 999,970,362.044879

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Feels Good beträgt $ 205.78K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GOOD liegt bei 999.97M, das Gesamtangebot bei 999970362.044879. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 205.78K.