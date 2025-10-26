Feedz (FEEDZ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00006602$ 0.00006602 $ 0.00006602 Niedrigster Preis $ 0.00001262$ 0.00001262 $ 0.00001262 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -4.38% Preisänderung (7T) -4.38%

Der Echtzeitpreis von Feedz (FEEDZ) beträgt $0.00001274. In den letzten 24 Stunden wurde FEEDZ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FEEDZ liegt bei $ 0.00006602, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001262.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FEEDZ im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -4.38% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Feedz (FEEDZ) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 12.74K$ 12.74K $ 12.74K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 12.74K$ 12.74K $ 12.74K Umlaufangebot 999.96M 999.96M 999.96M Gesamtangebot 999,959,005.7997643 999,959,005.7997643 999,959,005.7997643

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Feedz beträgt $ 12.74K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FEEDZ liegt bei 999.96M, das Gesamtangebot bei 999959005.7997643. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.74K.