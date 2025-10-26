FEED GAZA (GAZA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001452 $ 0.00001452 $ 0.00001452 24H Tief $ 0.00001659 $ 0.00001659 $ 0.00001659 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001452$ 0.00001452 $ 0.00001452 24H Hoch $ 0.00001659$ 0.00001659 $ 0.00001659 Allzeithoch $ 0.00292393$ 0.00292393 $ 0.00292393 Niedrigster Preis $ 0.00001408$ 0.00001408 $ 0.00001408 Preisänderung (1H) +0.31% Preisänderung (1T) -3.87% Preisänderung (7T) -12.69% Preisänderung (7T) -12.69%

Der Echtzeitpreis von FEED GAZA (GAZA) beträgt $0.00001496. In den letzten 24 Stunden wurde GAZA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001452 und einem Höchstpreis von $ 0.00001659 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GAZA liegt bei $ 0.00292393, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001408.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GAZA im letzten Stunde um +0.31%, in den letzten 24 Stunden um -3.87% und in den vergangenen 7 Tagen um -12.69% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FEED GAZA (GAZA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 14.95K$ 14.95K $ 14.95K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 14.95K$ 14.95K $ 14.95K Umlaufangebot 999.46M 999.46M 999.46M Gesamtangebot 999,455,922.4356103 999,455,922.4356103 999,455,922.4356103

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FEED GAZA beträgt $ 14.95K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GAZA liegt bei 999.46M, das Gesamtangebot bei 999455922.4356103. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 14.95K.