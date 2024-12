Was ist Fedoracoin (TIPS)

FedoraCoin (or commonly known as TiPS) is a new cryptocurrency that is based on the Tips Fedora meme. It has very strong resemblance to the popular Dogecoin that was also started based on a joke and online Doge meme. As the name goes, FedoraCoin aims to become the official online tipping currency. It has support for Windows, Linux, and Mac wallets.

Fedoracoin (TIPS) Ressource Offizielle Website