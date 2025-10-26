FARTWORM (FARTWORM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch $ 0 Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -1.13% Preisänderung (1T) +1.59% Preisänderung (7T) -8.23%

Der Echtzeitpreis von FARTWORM (FARTWORM) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde FARTWORM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FARTWORM liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FARTWORM im letzten Stunde um -1.13%, in den letzten 24 Stunden um +1.59% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.23% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FARTWORM (FARTWORM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.24K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.24K Umlaufangebot 994.55M Gesamtangebot 994,549,912.767766

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FARTWORM beträgt $ 6.24K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FARTWORM liegt bei 994.55M, das Gesamtangebot bei 994549912.767766. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.24K.