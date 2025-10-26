Farting Bonk (FONK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00000558 24H Hoch $ 0.00000572 Allzeithoch $ 0.000137 Niedrigster Preis $ 0.00000502 Preisänderung (1H) +0.55% Preisänderung (1T) +2.52% Preisänderung (7T) +4.95%

Der Echtzeitpreis von Farting Bonk (FONK) beträgt $0.00000576. In den letzten 24 Stunden wurde FONK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000558 und einem Höchstpreis von $ 0.00000572 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FONK liegt bei $ 0.000137, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000502.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FONK im letzten Stunde um +0.55%, in den letzten 24 Stunden um +2.52% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.95% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Farting Bonk (FONK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.75K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.75K Umlaufangebot 999.33M Gesamtangebot 999,332,205.868289

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Farting Bonk beträgt $ 5.75K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FONK liegt bei 999.33M, das Gesamtangebot bei 999332205.868289. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.75K.