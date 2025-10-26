Der Echtzeitpreis von FARTFUL beträgt heute 0.00014495 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FARTFUL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FARTFUL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von FARTFUL beträgt heute 0.00014495 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FARTFUL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FARTFUL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über FARTFUL

FARTFUL-Preisinformationen

Offizielle FARTFUL-Website

FARTFUL-Tokenökonomie

FARTFUL-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

FARTFUL Logo

FARTFUL Preis (FARTFUL)

Nicht aufgelistet

1 FARTFUL zu USD Echtzeitpreis:

$0.00014471
$0.00014471$0.00014471
+13.30%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
FARTFUL (FARTFUL) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:50:13 (UTC+8)

FARTFUL (FARTFUL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00012683
$ 0.00012683$ 0.00012683
24H Tief
$ 0.00014563
$ 0.00014563$ 0.00014563
24H Hoch

$ 0.00012683
$ 0.00012683$ 0.00012683

$ 0.00014563
$ 0.00014563$ 0.00014563

$ 0.205794
$ 0.205794$ 0.205794

$ 0.00000366
$ 0.00000366$ 0.00000366

+0.44%

+13.99%

+98.92%

+98.92%

Der Echtzeitpreis von FARTFUL (FARTFUL) beträgt $0.00014495. In den letzten 24 Stunden wurde FARTFUL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00012683 und einem Höchstpreis von $ 0.00014563 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FARTFUL liegt bei $ 0.205794, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000366.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FARTFUL im letzten Stunde um +0.44%, in den letzten 24 Stunden um +13.99% und in den vergangenen 7 Tagen um +98.92% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FARTFUL (FARTFUL) Marktinformationen

$ 144.85K
$ 144.85K$ 144.85K

--
----

$ 144.85K
$ 144.85K$ 144.85K

999.98M
999.98M 999.98M

999,976,727.71999
999,976,727.71999 999,976,727.71999

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FARTFUL beträgt $ 144.85K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FARTFUL liegt bei 999.98M, das Gesamtangebot bei 999976727.71999. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 144.85K.

FARTFUL (FARTFUL)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von FARTFUL zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von FARTFUL zu USD bei $ +0.0023327250.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von FARTFUL zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von FARTFUL zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+13.99%
30 Tage$ +0.0023327250+1,609.33%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist FARTFUL (FARTFUL)

FARTFUL Loud on-chain. Never silent. “No promises, no pity — only vibes & noise.”

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

FARTFUL (FARTFUL) Ressource

Offizielle Website

FARTFUL-Preisprognose (USD)

Wie viel wird FARTFUL (FARTFUL) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre FARTFUL-(FARTFUL)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für FARTFUL zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die FARTFUL-Preisprognose an!

FARTFUL zu lokalen Währungen

FARTFUL (FARTFUL) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von FARTFUL (FARTFUL) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FARTFUL Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu FARTFUL (FARTFUL)

Wie viel ist FARTFUL (FARTFUL) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FARTFUL in USD beträgt 0.00014495 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FARTFUL-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FARTFUL-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00014495. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von FARTFUL?
Die Marktkapitalisierung von FARTFUL beträgt $ 144.85K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FARTFUL?
Das Umlaufangebot von FARTFUL beträgt 999.98M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FARTFUL?
FARTFUL erreichte einen Allzeithochpreis von 0.205794 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FARTFUL?
FARTFUL verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000366 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FARTFUL?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FARTFUL beträgt -- USD.
Wird FARTFUL dieses Jahr noch steigen?
FARTFUL könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FARTFUL-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:50:13 (UTC+8)

FARTFUL (FARTFUL) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,715.27
$113,715.27$113,715.27

+2.09%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,074.78
$4,074.78$4,074.78

+3.61%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04976
$0.04976$0.04976

-27.46%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3088
$6.3088$6.3088

-14.06%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.81
$197.81$197.81

+3.08%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,074.78
$4,074.78$4,074.78

+3.61%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,715.27
$113,715.27$113,715.27

+2.09%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6423
$2.6423$2.6423

+1.70%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.81
$197.81$197.81

+3.08%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20237
$0.20237$0.20237

+3.12%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.3297
$0.3297$0.3297

+449.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000086
$0.000000000000086$0.000000000000086

-34.84%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052836
$0.052836$0.052836

-84.90%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.3297
$0.3297$0.3297

+449.50%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13523
$0.13523$0.13523

+65.52%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2614
$0.2614$0.2614

+54.85%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.114876
$0.114876$0.114876

+45.49%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000147
$0.0000000000000000000147$0.0000000000000000000147

+33.63%