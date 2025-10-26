FARTFUL (FARTFUL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00012683 $ 0.00012683 $ 0.00012683 24H Tief $ 0.00014563 $ 0.00014563 $ 0.00014563 24H Hoch 24H Tief $ 0.00012683$ 0.00012683 $ 0.00012683 24H Hoch $ 0.00014563$ 0.00014563 $ 0.00014563 Allzeithoch $ 0.205794$ 0.205794 $ 0.205794 Niedrigster Preis $ 0.00000366$ 0.00000366 $ 0.00000366 Preisänderung (1H) +0.44% Preisänderung (1T) +13.99% Preisänderung (7T) +98.92% Preisänderung (7T) +98.92%

Der Echtzeitpreis von FARTFUL (FARTFUL) beträgt $0.00014495. In den letzten 24 Stunden wurde FARTFUL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00012683 und einem Höchstpreis von $ 0.00014563 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FARTFUL liegt bei $ 0.205794, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000366.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FARTFUL im letzten Stunde um +0.44%, in den letzten 24 Stunden um +13.99% und in den vergangenen 7 Tagen um +98.92% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FARTFUL (FARTFUL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 144.85K$ 144.85K $ 144.85K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 144.85K$ 144.85K $ 144.85K Umlaufangebot 999.98M 999.98M 999.98M Gesamtangebot 999,976,727.71999 999,976,727.71999 999,976,727.71999

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FARTFUL beträgt $ 144.85K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FARTFUL liegt bei 999.98M, das Gesamtangebot bei 999976727.71999. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 144.85K.