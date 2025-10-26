FARTCREDIT (FARTCREDIT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.0000442 Niedrigster Preis $ 0.00000531 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +0.02%

Der Echtzeitpreis von FARTCREDIT (FARTCREDIT) beträgt $0.00000568. In den letzten 24 Stunden wurde FARTCREDIT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FARTCREDIT liegt bei $ 0.0000442, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000531.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FARTCREDIT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +0.02% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FARTCREDIT (FARTCREDIT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.67K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.67K Umlaufangebot 998.90M Gesamtangebot 998,900,979.586372

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FARTCREDIT beträgt $ 5.67K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FARTCREDIT liegt bei 998.90M, das Gesamtangebot bei 998900979.586372. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.67K.