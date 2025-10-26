FartcoinCRO (PFFT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001667 $ 0.00001667 $ 0.00001667 24H Tief $ 0.00001706 $ 0.00001706 $ 0.00001706 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001667$ 0.00001667 $ 0.00001667 24H Hoch $ 0.00001706$ 0.00001706 $ 0.00001706 Allzeithoch $ 0.00009092$ 0.00009092 $ 0.00009092 Niedrigster Preis $ 0.00001309$ 0.00001309 $ 0.00001309 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.57% Preisänderung (7T) +5.03% Preisänderung (7T) +5.03%

Der Echtzeitpreis von FartcoinCRO (PFFT) beträgt $0.00001673. In den letzten 24 Stunden wurde PFFT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001667 und einem Höchstpreis von $ 0.00001706 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PFFT liegt bei $ 0.00009092, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001309.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PFFT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.57% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FartcoinCRO (PFFT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 13.70K$ 13.70K $ 13.70K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 16.23K$ 16.23K $ 16.23K Umlaufangebot 818.87M 818.87M 818.87M Gesamtangebot 970,000,000.0 970,000,000.0 970,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FartcoinCRO beträgt $ 13.70K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PFFT liegt bei 818.87M, das Gesamtangebot bei 970000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.23K.