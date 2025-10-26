fartcoin killer (BUTTPLUG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00009179 $ 0.00009179 $ 0.00009179 24H Tief $ 0.00011245 $ 0.00011245 $ 0.00011245 24H Hoch 24H Tief $ 0.00009179$ 0.00009179 $ 0.00009179 24H Hoch $ 0.00011245$ 0.00011245 $ 0.00011245 Allzeithoch $ 0.00312277$ 0.00312277 $ 0.00312277 Niedrigster Preis $ 0.00006128$ 0.00006128 $ 0.00006128 Preisänderung (1H) +0.77% Preisänderung (1T) -8.93% Preisänderung (7T) +8.57% Preisänderung (7T) +8.57%

Der Echtzeitpreis von fartcoin killer (BUTTPLUG) beträgt $0.00009866. In den letzten 24 Stunden wurde BUTTPLUG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00009179 und einem Höchstpreis von $ 0.00011245 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BUTTPLUG liegt bei $ 0.00312277, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00006128.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BUTTPLUG im letzten Stunde um +0.77%, in den letzten 24 Stunden um -8.93% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.57% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

fartcoin killer (BUTTPLUG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 98.59K$ 98.59K $ 98.59K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 98.59K$ 98.59K $ 98.59K Umlaufangebot 999.43M 999.43M 999.43M Gesamtangebot 999,432,720.967401 999,432,720.967401 999,432,720.967401

Die aktuelle Marktkapitalisierung von fartcoin killer beträgt $ 98.59K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BUTTPLUG liegt bei 999.43M, das Gesamtangebot bei 999432720.967401. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 98.59K.