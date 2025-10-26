Fartcoin Cash (FARTCASH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.00014261 Niedrigster Preis $ 0.0000057 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -1.02%

Der Echtzeitpreis von Fartcoin Cash (FARTCASH) beträgt $0.00000616. In den letzten 24 Stunden wurde FARTCASH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FARTCASH liegt bei $ 0.00014261, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000057.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FARTCASH im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -1.02% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Fartcoin Cash (FARTCASH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.23K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.16K Umlaufangebot 850.35M Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fartcoin Cash beträgt $ 5.23K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FARTCASH liegt bei 850.35M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.16K.