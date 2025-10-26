FartCoin (FART) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00618776 $ 0.00618776 $ 0.00618776 24H Tief $ 0.00637577 $ 0.00637577 $ 0.00637577 24H Hoch 24H Tief $ 0.00618776$ 0.00618776 $ 0.00618776 24H Hoch $ 0.00637577$ 0.00637577 $ 0.00637577 Allzeithoch $ 0.0192503$ 0.0192503 $ 0.0192503 Niedrigster Preis $ 0.00059201$ 0.00059201 $ 0.00059201 Preisänderung (1H) +0.71% Preisänderung (1T) +2.93% Preisänderung (7T) +114.72% Preisänderung (7T) +114.72%

Der Echtzeitpreis von FartCoin (FART) beträgt $0.00637622. In den letzten 24 Stunden wurde FART zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00618776 und einem Höchstpreis von $ 0.00637577 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FART liegt bei $ 0.0192503, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00059201.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FART im letzten Stunde um +0.71%, in den letzten 24 Stunden um +2.93% und in den vergangenen 7 Tagen um +114.72% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FartCoin (FART) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 442.61K$ 442.61K $ 442.61K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 442.61K$ 442.61K $ 442.61K Umlaufangebot 69.42M 69.42M 69.42M Gesamtangebot 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FartCoin beträgt $ 442.61K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FART liegt bei 69.42M, das Gesamtangebot bei 69420000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 442.61K.