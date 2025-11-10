Fart Pig (FARTPIG) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Fart Pig (FARTPIG), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 03:09:00 (UTC+8)
USD

Fart Pig (FARTPIG) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Fart Pig (FARTPIG), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 8.07K
Gesamtangebot:
$ 999.86M
Umlaufangebot:
$ 999.86M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 8.07K
Allzeithoch:
$ 0.00025735
Allzeittief:
$ 0.00000372
Aktueller Preis:
$ 0
Fart Pig (FARTPIG)-Informationen

FartPig is a decentralized meme-based ecosystem built on the Solana blockchain. It combines entertainment and utility through a series of on-chain products including two NFT collections, a play-to-earn PvP game currently in development, and an upcoming web2-integrated clothing brand. The project operates with zero developer wallet, aiming to be entirely community-driven and transparent. In addition to continuous investment across the entire social media ecosystem, creating a omnichannel experience.

Offizielle Website:
https://www.fartpigcoin.com/
Whitepaper:
https://www.notion.so/White-paper-214c35c1ad9180819965ebeabf3274d1?source=copy_link

Fart Pig (FARTPIG) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Fart Pig (FARTPIG) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von FARTPIG-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele FARTPIG-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von FARTPIG verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des FARTPIG -Tokens!

FARTPIG Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich FARTPIG entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose FARTPIG kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.


Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

